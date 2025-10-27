資料画像（イメージ）秋田朝日放送 秋田県警によりますと、２７日午前１１時ごろ、秋田市雄和萱ケ沢の側溝で損傷の激しい女性の遺体が見つかりました。現場近くではクマの目撃情報があったということです。警察が詳しい状況を調べています。