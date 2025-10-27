女性が年上というカップルの場合、「自分は結婚適齢期だけど、彼が年下なのでなかなか結婚の話し合いができない」と悩む人も少なくないと思います。なるべく彼にプレッシャーを与えず結婚を意識させるにはどうしたらいいのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの意見を参考に「年下の彼氏にプロポーズさせる！さりげなく『結婚願望』を伝える一言９パターン」を考えてみました。【１】「二人の関係を