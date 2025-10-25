ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 公明党の斉藤鉄夫代表「独裁では」とした発言を釈明「不適切だったか… 公明党 時事ニュース 共同通信 公明党の斉藤鉄夫代表「独裁では」とした発言を釈明「不適切だったかも」 2025年10月25日 19時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相の所信表明演説を巡り「独裁では」と発言した公明党の斉藤鉄夫代表 25日の会見で「不適切だったかも」としつつ、発言は取り消さないと語った 「考えが異なる人の意見を聞くことは民主主義の根幹だ」などと釈明した 記事を読む おすすめ記事 国民民主・玉木代表 街頭演説会で弁明＆絶叫「ブレてないんです！」「いっぱい批判してくれ！」 2025年10月21日 19時55分 オール阪神が吉本興業の社内抗争告白 ミスター吉本・木村政雄氏から潰されかけた 2025年10月25日 17時19分 石原伸晃氏、防衛相就任の小泉進次郎氏は「受けないんじゃないかと思っていた」…「深層ＮＥＷＳ」で語る 2025年10月21日 20時28分 堀江貴文氏、国民・玉木雄一郎代表の「総理になる覚悟ある」宣言は「ポーズなんじゃないの」 2025年10月19日 13時55分 泉房穂氏、会派組む立民・野田代表に首相指名で投票せず「プチ炎上」理由説明 2025年10月22日 12時55分