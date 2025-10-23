トロントへ向かったドジャースナインドジャースナインは22日（日本時間23日）、ワールドシリーズを戦うトロントへ向かった。球団公式SNSでは飛行機に乗り込む様子が公開され、ミゲル・ロハス内野手のカバンにはかわいらしいぬいぐるみがつけられており、「解釈一致すぎるな」「じわるw」とファンの視線を集めた。飛行機に乗り込んだロハスがカメラにアピールしたのは、世界的にブームになっている「ラブブ」のぬいぐるみ。バッ