支配下指名は終了23日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、有力とみられた選手が支配下で指名されなかった。立教大としては59年ぶりの東京六大学3冠王に輝いた立教大の山形球道外野手、元ロッテの渡辺俊介氏を父に持つ東大の渡辺向輝投手らの名前が呼ばれることはなかった。大学生では明治大の高須大雅投手と久野悠斗投手、慶応大の外丸東眞投手、青学大のヴァデルナ・フェルガス投手、仙台大の