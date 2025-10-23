支配下指名は終了

23日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、有力とみられた選手が支配下で指名されなかった。

立教大としては59年ぶりの東京六大学3冠王に輝いた立教大の山形球道外野手、元ロッテの渡辺俊介氏を父に持つ東大の渡辺向輝投手らの名前が呼ばれることはなかった。

大学生では明治大の高須大雅投手と久野悠斗投手、慶応大の外丸東眞投手、青学大のヴァデルナ・フェルガス投手、仙台大の渡邉一生投手らが指名されず。

高校生では、大阪桐蔭高の主将でエースの中野大虎投手、仙台育英高の吉川陽大投手、神村学園高の今岡拓夢内野手、花咲徳栄高の田島蓮夢外野手、幸福の科学学園高のエミール・セラーノ・プレンサ外野手らが支配下では指名されなかった。

社会人では2018年に大阪桐蔭が甲子園春夏連覇したときのメンバーで、3年前の立教大4年時に指名漏れを経験した日本生命の山田健太内野手が、またしても指名漏れに。ENEOSの村上裕一郎外野手、昨季はイースタン・リーグ首位打者、今季は打点王に輝いたオイシックスの知念大成外野手も名前が呼ばれることはなかった。（Full-Count編集部）