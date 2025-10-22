【地震情報 2025年10月22日】(18:22更新)18時17分頃、釧路沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM5.1、最大震度4を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年10月22日】(18:22更新)18時17分頃、釧路沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM5.1、最大震度4を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震