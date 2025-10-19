「おやすみ時間を、もっと心地よく、もっと笑顔に」。昭和西川が展開するMuAtsuブランドより、『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』とのコラボレーション第2弾が登場します。前回も話題を呼んだ人気シリーズが、さらにパワーアップして帰ってきました♡カビゴンやピカチュウたちと一緒に、癒しの眠りを楽しめるラインナップをご紹介します。 カビゴンやピカチュウと夢の添い寝♡ギガ枕E