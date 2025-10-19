【ポケモン×昭和西川】夢のコラボ第2弾♡癒しの寝具コレクションが登場

「おやすみ時間を、もっと心地よく、もっと笑顔に」。昭和西川が展開するMuAtsuブランドより、『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』とのコラボレーション第2弾が登場します。前回も話題を呼んだ人気シリーズが、さらにパワーアップして帰ってきました♡カビゴンやピカチュウたちと一緒に、癒しの眠りを楽しめるラインナップをご紹介します。

カビゴンやピカチュウと夢の添い寝♡ギガ枕EX

価格：17,600円（税込）

10月20日より発売される「ギガ枕EX」は、カビゴンのうでまくらとピカチュウのそいねまくらの2種類が登場。まるでポケモンたちが寄り添ってくれるような安心感で、リラックスした睡眠空間を演出します。

サイズ：約幅90×奥行70×高さ9.5cm

柄展開：カビゴンのうでまくら／ピカチュウのそいねまくら（2種）

今治産のふわもこタオル♡のびのびピロータオル

価格：5,500円（税込）

11月14日発売の「のびのびピロータオル」は、ピカチュウやカビゴン、プリン、イーブイ、ヒトカゲの全5種類。今治産タオルを使用したまくらカバーで、吸水性と柔らかさが抜群。

寝返りのたびに笑顔になれるようなデザインが魅力です♪

サイズ：70×39cm（約63×43cm～70×50cm対応）

柄展開：ピカチュウ／カビゴン／プリン／イーブイ／ヒトカゲ（5種）

季節を彩るブランケット＆ケットシリーズ

価格：8,800円（税込）（ブランケット）／6,600円（税込）（ハーフケット）／4,400円（税込）（クォーターケット）



軽やかな肌ざわりが心地よい「ニューマイヤーブランケット」はピカチュウデザインで登場。ハーフケットやクォーターケットもそろい、用途に合わせて選べます。

サイズ：140×200cm／140×100cm／100×70cm

付属品：手提げ付き収納袋

価格：11,000円（税込）（ブランケット）／7,150円（税込）（ハーフケット）

また、「わた入りボアブランケット・ハーフケット（スヤスヤ時間）」はふんわりと包み込むような優しい肌ざわり。ピカチュウやカビゴンが描かれたデザインで、お昼寝タイムにもぴったり。

サイズ：140×200cm／100×140cm

付属品：手提げ付き収納袋

価格：13,200円（税込）

さらに、「わた入り2枚合わせブランケット（ウトウト時間）」は、ボリューム感と保温性を兼ね備えた1枚。肌寒い季節もぬくもりに包まれます。

サイズ：約140×200cm

付属品：手提げ付き収納袋

眠る時間が待ち遠しくなる、ポケモンとの癒しの寝具コレクション。第2弾となる今回は、ふんわり素材とキュートなデザインで、おやすみ時間をもっと特別に演出します。

カビゴンのうでまくらに包まれたり、ピカチュウ柄のタオルで微笑んだり…。疲れた一日の終わりに、ポケモンたちと一緒のスヤスヤ時間を過ごしてみませんか？