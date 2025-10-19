文具メーカーのコクヨ（大阪市東成区）が販売する「キャンパスノート」が今年で発売50周年を迎えました。同社によると、キャンパスノートの累計の販売冊数は2024年末時点で37億冊超であり、学生時代によく使っていた人や現在も愛用している人は多いのではないでしょうか。同社がキャンパスノートを開発した経緯について、担当者に聞きました。寒冷地でページがバラバラに担当者によると、明治時代から1960年ごろまで、ノートは