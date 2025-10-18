埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が殺害された事件で、警察は逮捕された元職員の男の自宅を家宅捜索しました。【写真を見る】殺人の疑いで逮捕の元施設職員・木村斗哉容疑者（22）の自宅を家宅捜索埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者女性2人死亡埼玉県警記者「捜査員が木村容疑者の自宅へと入っていきます」木村斗哉容疑者（22）は今月15日、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の小林登志子さん（89）を殺害した