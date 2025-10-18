ウクライナ南部ヘルソンへの攻撃後に回収された子弾の画像/Conflict Armament Research（ＣＮＮ）先月のウクライナ攻撃に使用されたドローン（無人機）から、北朝鮮製のクラスター子弾（サブミュニション）が発見されたことが、新たな報告書で明らかになった。北朝鮮がウクライナに対するロシアの戦争を支援している実態が改めて浮き彫りになった。英調査団体「紛争兵器研究所（ＣＡＲ）」によると、改造を施した子弾は９月、港湾