女優の橋本マナミ（41）が18日放送のフジテレビ「教えて！山レーザー」（土曜前10・25）に出演。我慢している食べ物を明かした。美容・健康へのこだわりが強い橋下。お菓子は「出されたりもらったら食べちゃうので。自分では買わないようにしてる」と明かした。子供も「最近はチョコレートとかが好きってなってきたけど。それまでは干し芋。干し芋1択です」と言い、お菓子を見せないよう育てたという。ゲストのぱーてぃー