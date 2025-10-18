WS進出が決まる第4戦…先発して7回途中10K＆1試合3本塁打の大暴れ【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに選ばれた。同日のブルワーズとの第4戦では7回途中10奪三振2安打無失点に抑え、ポストシーズン2勝目。バットではポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打を放つ大暴れを見せた。3連勝で迎えた第4戦。「1番・