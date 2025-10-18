読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．」が１７日、放送され、国民民主党・玉木雄一郎代表が２０分以上にわたり、リモートで生出演した。途中、自民との連立政権樹立に向けた政策協議の２回目の会合を終えた維新の藤田文武共同代表が会見が始まり、玉木氏は、ワイプ画面で一緒に会見の内容をリアルタイムで見つめることに。玉木氏は、維新・吉村洋文代表が突然、議員定数１割削減を連立の「絶対条件」と言い始めたことに、「