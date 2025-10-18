森保一監督（56）率いる日本代表がブラジル代表戦（14日）の後半、怒涛の攻めを見せて一挙3得点。サッカー王国相手のミラクル大逆転劇は、欧米でも大きな驚きとともに報じられた。森Jはパラグアイと引き分けも「秘密兵器」MF斉藤光毅の実戦投入は確かな収穫W杯制覇最多5回のブラジルは、2026年北中米W杯南米予選14試合で5勝3分け6敗と波に乗れず、残り4試合となった5月に大物イタリア人指揮官のカルロ・アンチェロッティ（66）