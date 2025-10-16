ゲームマーケティング会社のNextingは、ベルギーのインディーゲームスタジオ・Fire Foot Studiosが開発する協力型サバイバルホラーゲーム 『Jester: A Foolish Ritual』 を、10月31日に発売することを発表した。 （関連：【画像】不気味な“ジェスター”が襲い来る『Jester: A Foolish Ritual』） 本作は、日本語対応のデモ版をSteamにて配信中。薄暗い古城で繰り広げられ