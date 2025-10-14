タンスのゲンは10月10日に、SNSで話題の立体的な「ふわもこ」デザインを毛布のアクセントとして取り入れ、ソファやベッドに置くだけで部屋を華やかに演出できる2枚合わせ毛布「もはや、うさぎ。」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、チャコールグレー、クリームアイボリー、フォーンベージュ、パウダーグレーの4色。価格は、ハーフ（100×160cm）が3333円、シングル（140×20