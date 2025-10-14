韓国で今年1月、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の支持者らによるソウル西部地裁襲撃事件が発生した際に、裁判所のガラスを破壊するなどの暴力行為を主導した別名「緑ジャンパー男」が控訴審で減刑された。【注目】尹前大統領夫人を“隠し撮り”の記者、ストーカーで訴えられる10月13日、法曹界によると、ソウル西部地裁・刑事控訴3-2部（チョン・ソンギュン部長判事）は、特殊建造物侵入および特殊公用物損傷などの罪で起訴さ