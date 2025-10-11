タイガースは元ドジャースのフラハティが登板【MLB】マリナーズ 3ー2 タイガース（日本時間11日・シアトル）タイガースは10日（日本時間11日）、敵地・マリナーズとの地区シリーズ第5戦で延長15回の死闘を演じたがサヨナラ負けを喫した。日本で注目するファンも多かった一戦で日本人にお馴染みの人物が話題になっている。延長13回から登板したのはジャック・フラハティ投手だった。ローリー、ロドリゲスに連続四球を与えたが、