タイガースは元ドジャースのフラハティが登板

【MLB】マリナーズ 3ー2 タイガース（日本時間11日・シアトル）

タイガースは10日（日本時間11日）、敵地・マリナーズとの地区シリーズ第5戦で延長15回の死闘を演じたがサヨナラ負けを喫した。日本で注目するファンも多かった一戦で日本人にお馴染みの人物が話題になっている。

延長13回から登板したのはジャック・フラハティ投手だった。ローリー、ロドリゲスに連続四球を与えたが、ポランコを空振り三振。スアレスを遊ゴロ併殺に仕留めた。さらに14回には2死からロブレスに四球を許すも、ディングラーが二盗を阻止して切り抜けた。

フラハティは昨季途中にドジャースに加入。大谷翔平投手、山本由伸両投手らと共にワールドシリーズ制覇に貢献した。今季からは古巣タイガースに復帰していた。

前日にドジャースが地区シリーズ突破を決め、SNSにはタイガースの試合を視聴している日本人も多かった。ファンは「マジかよ」「聞いたことあるなと思ったら」「フラハティ見たらなんか懐かしくなった」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）