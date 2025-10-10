６年ぶりの著書「高須の遺言」（講談社）を刊行した高須クリニック院長の高須克弥氏が１０日、都内で出版記念会見を開いた。２０１４年にがんを発病し現在、全身がんで闘病中の高須氏は「発売するまでに死んじゃったらどうなるだろうなと思ってたけど、生きているうちに出せて良かったです」とブラックジョークで笑わせた。体調に関しては「最悪。頻尿ですし、体はだるい。昨日も眠れなくて、睡眠薬を２時間おきに飲んだ。９