第1〜2戦でセーブ…第4戦は8回から3イニング無失点【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地フィリーズとの地区シリーズ第4戦で8回から延長10回を全て3者凡退に退けた。チームは延長11回にサヨナラ勝利。試合後の会見では「3イニング抑えられてよかったなと。ほっとした気持ちです」と振り返った。ドジャースが同点に追い付いた直後の8回から