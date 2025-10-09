山本由伸は5回途中で降板【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板し、5回途中67球、6安打3失点で降板した。勝てば地区シリーズ突破が決まる大一番。試合を作ることができなかった。初回から3回は流れに乗った。先頭のターナーをバントでの投ゴロに抑えると、2番のシュワーバーを一ゴロに。続