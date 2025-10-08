パチンコ店のくじびきで1等の景品であるドライヤーを当てた男性が自撮り写真をXに投稿したところ、16万件いいねを集めるなど話題を呼んでいます。自撮り写真の男性の髪型は、なんとスキンヘッド。「あ、ドライヤーあたった…って言うた瞬間店員さん笑いながら崩れ落ちてた」という投稿文に、「けが無くてよかった」「毛根な事は起きないと良いですね」など大喜利さながらのコメントが寄せられました。【写真】店員さんが笑い崩れた