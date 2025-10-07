Youtubeチャンネル「kouichitv」の動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務める青春ホラー映画『とれ！』が2026年１月16日(金)に劇場公開されることが決定した。YouTuberが監督・脚本を務める長編映画は日本初。本作は、進路選択の岐路に立つ高校３年生の二人が、心霊動画で大バズりしたことから思わぬ運命を辿っていく様を描く。母子家庭で親に負担をかけたくないために進学を諦めていた美咲と、親の希望で大学進学を目指して