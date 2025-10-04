リーガルリリー主催の対バン企画＜cell,core＞の全出演者ゲストが発表された。今年で開催5周年を迎える本イベント。2025年12月18日(木)に心斎橋BIGCATで行う大阪編は、ハンブレッダーズとMomとのスリーマン、2026年1月20日(火)にZepp DiverCity(TOKYO)で開催となる東京編は羊文学とのツーマンが決定している。イベントタイトルの『cell,core』は、“cell” ＝“細胞”、“core”＝“核”を指しており、それぞれのcore(=核)を持った