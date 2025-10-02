中国・山東省威海市で駐車してあったシャオミ（小米）の自動車がひとりでに走り出す出来事があったと報じた。中国メディアの浪潮新聞が1日に報じた。問題のシャオミの車を所有する男性は9月30日、SNSに動画を投稿して、同社に説明を求めた。男性が投稿した監視カメラの映像には、窓の外に止めてあった車がゆっくりと発進する様子が映っている。異変に気付いた男性らは声を上げながらすぐに車を追いかけた。男性がシャオミのカスタ