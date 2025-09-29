東京・白金台の「八芳園」は、2025年10月1日のグランドオープンに合わせ、本館内に新たなレストラン「ALL DAY DINING FUDO(以下、FUDO)」を誕生させる。全国の生産者から届くこだわりの食材を店内の石窯で仕上げる、新たな美食体験とは? 今回は一足先にその全貌を紹介しよう。○シェフが産地に足を運び選んだ旬の食材を、400度の石窯で仕上げる料理「FUDO」のコンセプトは、"旬の食材で今を感じるひとさら"。「八芳園」が連携協定