タカラトミーが、盤ゲーム「人生ゲーム」の最新作「おいしい！人生ゲーム」を9月27日に発売した。累計1600万個を超える人気シリーズの81作目となる今作は、初めて“食”をテーマにした内容だ。【画像】『おいしい！人生ゲーム』食文化やSNSの流行を反映したイベントとは…？ルーレットで進む基本ルールはそのままに、5つのエリアを巡って「グルメカード」を集め、オリジナル通貨「デリシャス紙幣」を多く獲得したプレイヤーが