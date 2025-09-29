スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」と初めてコラボレーションした「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」と、全25型（51アイテム）のコラボグッズを9月29日から発売しています。SNS「夢のコラボ」今回の両社のコラボは、“とびきりスイートなパジャマパーティー”がテーマ。ドリンクやグッズといったコラボ商品がラインナップされています。「ピケ