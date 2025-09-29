好角家タレントで観戦姿が「えらい美人」として話題の山根千佳が２８日、自身のＳＮＳを更新。あでやかな浴衣姿で秋場所千秋楽を観戦する様子を投稿した。青と白の花柄の浴衣姿の写真とともに楽日横綱決戦の末、優勝決定戦で大の里が横綱初優勝を決める劇的な場所に、「いや〜！いい千秋楽を見た！横綱同士の優勝決定戦最高！しかも決定戦物言いはレアすぎる！余韻がすごい〜！大の里関５回目の優勝おめでとうございます」と興