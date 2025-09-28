9·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥í¥±¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡£¸«¤ë¤«¤é¤Ë¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¼Ä®¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢°²ÅÄ¤µ¤ó¤È²¬»³Å·²»¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°û¿©Å¹¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿°²ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡ØÅìµþ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡Ù¤È¶«¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¬»³¤µ¤ó¤â¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶á¤¯¤Î½»Ì±¡Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÊÒ