夫と息子との穏やかな生活に満たされていた28歳のあやか。しかし、部署異動で出会った49歳の同僚、礼子さんによって日常は一変。彼女からの一方的な不倫自慢に精神的に疲弊していく。そんな中、ついに礼子さんの不倫が職場にまでバレて…。『不倫を自慢する女の末路』最終話をごらんください。 職場に不倫相手の妻が乗り込んできた礼子さん。その日の夜、主人公に「助けて」とLINEを送ってきます。複数の不倫が発覚し、慰謝料を