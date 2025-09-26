この記事をまとめると ■トラックベースのキャンピングカー通称「キャブコン」が車中泊ブームで人気を集めている ■小型トラックをベースにボディ（荷台）部分にキャンピングスペースを架装した車両だ ■ワンボックスベースの「バンコン」と並んでキャンプ好きを中心に人気を集めている 荷台にキャンピングスペースを載せただけではなかった 昨今のキャンプブームと車中泊ブームで人気を集めているトラックベースのキャンピング