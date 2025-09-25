スターバックス×GELATO PIQUE が初のコラボレーション！GELATO PIQUE + STARBUCKS®コラボレーションイメージスターバックスでは2025年9月29日（月）より、ジェラート ピケとのコラボレーショングッズを発売。今秋は“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、ビバレッジやグッズを通じて特別な時間を提供します。忙しい毎日の中で心からリラックスできる“ご褒美時間”を届けたいという想いから生まれたグッズは