全国の駅弁が一堂に会す、食欲の秋にぴったりのイベントがやってきます！JR新大阪駅の「アルデ新大阪」にて、2025年9月18日(木)から30日(火)までの期間限定で「旅弁当駅弁大会」が開催されます。今回の目玉は、なんといっても大阪・関西万博とコラボした「ミャクミャクひっぱりだこ飯」と、あの「峠の釜めし」の関西限定版！さらに、旅弁当駅弁大会に初登場となる「輪島朝市弁当」や「人吉駅弁 栗めし」、そして四国のうまいものが