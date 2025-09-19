フランス全土で18日、先週に続き、数十万人が政府の緊縮財政案に抗議するデモを行いました。一部が暴徒化し、300人以上が逮捕されています。フランスの各都市で18日、労働組合がデモを行い、当局によると、数十万人が参加しました。教師や鉄道会社の職員らがストライキも行っていて、多くの学校が休校となるなど、市民生活に影響が出ています。抗議は、マクロン大統領や先週就任したルコルニュ新首相に対するもので、緊縮財政案を