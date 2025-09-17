艶やかな笑顔でキッチンに咲く花！ SNSで話題の美人店主を週プレNEWSが直撃。するとビジュアル以上にアツい料理への思いとおもてなしの心で胃袋もハートも満たしてくれました。東京・中目黒にある「中目黒ハンバーガーBurgerFactory」の店長、天野恭華さんはもともとこの店の常連客。ハンバーガーのこだわりから、大切にしているという店の雰囲気作りについて聞きました。【写真】店主の貴重なプライベートショット！＊＊