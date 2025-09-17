北海道の釧路湿原国立公園周辺で大規模太陽光発電所（メガソーラー）を建設中の日本エコロジー（大阪市中央区）は17日、工事を一時中断したと明らかにした。野生生物への悪影響や手続き不備が指摘され、自治体などとの協議を優先する。