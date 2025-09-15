広島戦で“ヤクルトデビュー”■広島 ー ヤクルト（15日・マツダスタジアム）ヤクルトの青柳晃洋投手が15日、マツダスタジアムでの広島戦で加入後初先発。初回は1死も奪えない中で3点を失う厳しい立ち上がりとなった。初回、先頭の中村奨に四球を与えると、羽月、小園に連打を浴びて1点を失った。ファビアン、坂倉の弱い打球も中堅手の前に落ちてさらに2点を失った。その後は無死一、三塁から秋山を併殺打に打ち取る間に4失