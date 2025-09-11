米ニューヨークを拠点に活動する渡辺直美が１０日、テレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。５、６年前に全財産をはたいて買ったニューヨークの家に「まだ住めてないんです」と明かし、驚かせた。２０１９年ごろには日米を行ったりきたりの生活で、２１年４月から本格移住。１９年ごろに「自分にプレッシャーをかけるため」に買ったＮＹの家について「その時買った家、まだ住めてないんですよ」と明かすと、若林は「えっ？