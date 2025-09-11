ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 全財産はたいて買ったNYの家に「まだ住めてない」渡辺直美が明かす 渡辺直美 家賃 ニューヨーク アメリカ エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 全財産はたいて買ったNYの家に「まだ住めてない」渡辺直美が明かす 2025年9月11日 18時29分 リンクをコピーする 米ニューヨークを拠点に活動する渡辺直美が１０日、テレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。５、６年前に全財産をはたいて買ったニューヨークの家に「まだ住めてないんです」と明かし、驚かせた。２０１９年ごろには日米を行ったりきたりの生活で、２１年４月から本格移住。１９年ごろに「自分にプレッシャーをかけるため」に買ったＮＹの家について「その時買った家、まだ住めてないんですよ」と明かすと、若林は「えっ？ 記事を読む おすすめ記事 阪神・藤川監督、Ｖインタビューで滲んだ矜持「１チームだけがチャンピオン。我々がリーグチャンピオン」５球団借金の衝撃独走Ｖ 下刻上の可能性秘めるＣＳも「王者というのは消えない」 2025年9月7日 21時37分 辻希美、第5子のニューボーンフォト公開！ 夫・杉浦太陽も参加「もう全部可愛くて撮影の時には可愛いが溢れてました」 2025年9月9日 11時10分 【松井証券×JCB共催】クレカ積立 秋の大還元祭を開催 先着5,000名様限定で、松井証券ポイント最大5,000P獲得のチャンス！ 2025年9月1日 10時0分 鳥栖のまつり写真コンテスト、村田浮立の「華麗な獅子舞」に優秀賞 佐賀・多久市の山田力さんが3年連続入賞 2025年9月9日 6時0分 テレ朝「相葉マナブ」は休止で石破茂首相会見中継 フジは「ちびまる子ちゃん」放送継続 2025年9月7日 17時51分