（台北中央社）スイスのビジネススクール、国際経営開発研究所（IMD）が9日までに公表した2025年世界人材ランキングで、台湾は前年より一つ順位を上げ、17位となった。アジアでは4位の香港、7位のシンガポールに続く3番目の高順位だった。同ランキングは世界69カ国・地域を対象に人材に関する「投資と開発」「魅力」「準備」の3分野を評価した。1位はスイス、2位はルクセンブルク、3位はアイスランドだった。韓国は37位、中国は38