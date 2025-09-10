今季の阪神は確かに強かった。強かったが、それにしたって、だ。プロ野球史上最速優勝はつまり、それだけセ・リーグ5球団がだらしなかった証拠。優勝が決定した時点でリーグの貯金は78勝45敗3分けの阪神が独り占めで、2位の巨人以下がすべて勝率5割以下の借金生活という前代未聞の惨状である。【藤川監督 仮面の奥の本性】（1）身内すらも“監視し欺く”情報統制…機密流出犯には厳罰、まるで落合博満監督のよう昨9日の広島戦