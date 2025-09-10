三菱ＵＦＪ銀行は１２日、ＪＲ高輪ゲートウェイ駅（東京都港区）前に、初の個人専用店舗「エムットスクエア」を開店する。新店舗を出すのは約２０年ぶり。会社員や子育て世帯が来店しやすいように、平日だけでなく土曜、祝日も行員が常駐して午後６時まで営業する。１２日に開業する商業施設「ニュウマン高輪」の１階に店を構える。法人取引は行わない。店内に窓口は設けず、店内のタブレット端末を使い、口座開設や振り込みな