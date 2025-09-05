秋の風物詩と言っても過言ではない“月見ブーム”に、「くら寿司」が今年まさかの“ハンバーガー”で参戦。回転寿司チェーンがハンバーガーを提供する意外なアイデアはSNSを中心に話題を集め、「くら寿司」の公式Xでは「寿司屋なのにバーガー？」「ちょっと気になる」「食べてみたい」などのコメントが集まっています。今回クランクイン！トレンドは、そんな注目の一品を実食。気になる味をレポートします。【写真】とろ〜り黄身