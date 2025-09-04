新しいプレリュードの走りの原点9月4日に発売開始となった6代目『ホンダ・プレリュード』。そのグランドコンセプトは『UNLIMITED GLIDE（滑るように、果てしなく進む）』で、GLIDE（グライド）はグライダーと同じ語源を持つ言葉である。【画像】シビック・タイプRと究極の選択？6代目ホンダ・プレリュードがついに発売全160枚上昇気流を得て空中を舞うグライダーは、ときに数時間、数100kmも滑空できるほか、アクロバティックな