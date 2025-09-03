【キャラバンク すたんだーど 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ハロ】 予約開始：9月4日10時 2026年2月下旬 発売予定 価格 特典なし：4,180円 特典付き：4,290円 メガハウスは、フィギュア貯金「キャラバンク すたんだーど 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ハロ」を2026年2月下旬に発売する。9月4日10時より予約開始を予定しており、価格は特典なし