毎日元気で過ごすために、適切な睡眠時間はどのくらいか。医師の和田秀樹さんは「自分に合った適切な睡眠時間を見つけるには、『実験』することだ。『目覚めたら、まだ朝4時だった』『二度寝できない』という方も、もしかしたら今の睡眠時間が、もっとも適切なのかもしれない。1つくらい新しい出会いや発見があれば御の字、と思えれば、人生が楽しくなる」という――。※本稿は、和田秀樹『60歳からこそ人生の本番 永遠の若さを手