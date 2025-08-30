ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京メトロ半蔵門線・水天宮前駅のホームで催涙スプレー噴射 1人軽傷 東京メトロ 国内の事件・事故 時事ニュース 読売新聞オンライン 東京メトロ半蔵門線・水天宮前駅のホームで催涙スプレー噴射 1人軽傷 2025年8月30日 12時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 29日、東京メトロ半蔵門線の水天宮前駅のホームで催涙スプレーが噴射された 近くにいた50代男性がのどの痛みを訴えて病院に搬送されたが、軽傷という スプレーを使った30代男性は「好奇心から0.5秒くらい使った」と話したそう 記事を読む おすすめ記事 『ぽかぽか』、生放送で出演者がリバースする事故映像「虫唾が走る」“悪ノリ”再発で迷走する番組方針 2025年8月29日 10時0分 【宝泉 薫】遠野なぎこ、竹内結子、堀北真希、のん、シャーロット・ケイト・フォックス…異色だった「朝ドラ女優」の運命を振り返る 2025年8月22日 7時0分 ドラマ「VIVANT」 海外ロケで死亡事故 現地運転手が山間部の道路から転落 濃霧が発生しやすい場所 2025年8月30日 4時0分 中日もうDeNA藤浪を責められない皮肉…仲地礼亜が頭部危険球で“ブーメラン”な一発退場 2025年8月29日 11時35分 『まりん日記』匂わせの宇野昌磨、交際宣言から3年「俺たちの真凜を…」にも動じないラブアピール 2025年8月28日 17時0分